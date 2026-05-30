◇ア・リーグブルージェイズ ― オリオールズ（2026年5月29日ボルチモア）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が29日（日本時間30日）、敵地でのオリオールズ戦に「4番・三塁」で先発。2試合ぶりの今季12号本塁打をマークした。2回の第1打席は中飛、4回の第打席は見逃し三振。0―5とリードされた7回無死一塁の第3打席で反撃の2ランを放った。相手先発ロジャーズの内角高め92.7マイル（約149.2キロ）直球を振り抜くと、

◆ブルージェイズ・岡本和真、12号本塁打の動画 Kazuma Okamoto crushes home run No. 12 🤩 pic.twitter.com/Q86mRNNBYm — MLB (@MLB) May 30, 2026