¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤Æù¤ä²ÌÊª¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼º¤Ã¤¿¡×¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£ÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï¡ÈÎß·×1Ãû1593²¯±ß¡É¤¬Î®½Ð
¡¡12·î16Æü¡¢Ä¹Ìî¸©¿Üºä»Ô¤Ç»ÔµÄ²ñµÄ°÷Í»Ö¤¬»°ÌÚÀµÉ×»ÔÄ¹¤Ø¤ÎÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤¬¡¢È¿ÂÐÉ¼¤¬»¿À®É½¤ò¾å²ó¤ê¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¡£Æ±»Ô¤Ï¡Ç25Ç¯3·î¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Î»ºÃÏ¤¬µ¶Áõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£6·î¤ËÀ©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¡¢2Ç¯´Ö¡¢´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî²È¤Î²µÉðÍÎ¶©»á¤Ï¡¢¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤¬¡È¤ªÆÀ¤ÊÇã¤¤Êª´¶³Ð¡É¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¿¼¹ï¤Ê»öÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£¡Ê°Ê²¼¡¢²µÉð»á¤Ë¤è¤ë´ó¹Æ¡Ë
¢¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤È»ÔÀÇÎ®½Ð
¡¡Ä¹Ìî¸©¿Üºä»Ô¤Î»°ÌÚÀµÉ×»ÔÄ¹¤ËÉÔ¿®Ç¤·èµÄ°Æ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò½ä¤ë»ºÃÏµ¶ÁõÌäÂê¡£¡ÖÄ¹Ìî¸©»º¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¡×¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¼Â¤Ï»³·Á¸©»º¤À¤Ã¤¿¡£ÉÔ¿®Ç¤°Æ¤ÏÈÝ·è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»°ÌÚ»ÔÄ¹¤ÏÈ¿¾Ê¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ºÃÏµ¶Áõ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬»ºÃÏ¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¤¿¤À¤Î¡Ö¤ï¤ê¤Î¤¤¤¤Çã¤¤Êª¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂ¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÎËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤¢¤ë¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Î²òÀâ¥Ú¡¼¥¸¤òÍ×Ìó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÃÏÊý¤Ç°é¤Ã¤¿¿Í¤¬¿Ê³Ø¡¦½¢¿¦¤Ê¤É¤ÇÅÔ»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤â¡¢Ç¤°Õ¤Ç¤Õ¤ë¤µ¤È¤ËÇ¼ÀÇ¤Ç¤¤ëÀ©ÅÙ¡×¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¸½ºß¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ï¡¢ËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤ËÂ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¤³¤¦½ñ¤¯¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¡ÖÅÔ²ñ¤ÏÀÇ¼ý¤¬½áÂô¤Ë¤¢¤ë¡£¤â¤Ã¤ÈÃÏÊý¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦À¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¡Ö¼óÅÔ·÷¤ÈÃÏÊý¤ÎÀÇ¼ý³Êº¹¤ÎÀ§Àµ¡×¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃÏÊý¸òÉÕÀÇ¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ò¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ËÇØÉé¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÏËÜÍè¤Î¼ñ»Ý¤ËÈ¿¤¹¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢¡»ºÃÏµ¶Áõ¤è¤ê½ÅÂç¤Ê¤Î¤Ï½»Ì±ÀÇ¤ÎÎ®½Ð¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡¡¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ç¤Ï¡¢¼ç¤ËÅÔ»ÔÉô¤ÎÀÇ¶â¤¬ÃÏÊý¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¢¤ª¤ê¤òºÇ¤â¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÅìµþÅÔ¤À¡£¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤è¤ë¡Ç25Ç¯ÅÙ¤Î¸º¼ý³Û¤Ï2161²¯±ß¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×¤Ï1Ãû1593²¯±ß¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸º¼ý³Û2161²¯±ß¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢ÅÔÌ±ÀÇ862²¯±ß¡¢¶è»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ1299²¯±ß¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÅìµþÅÔ¤¬ÊÝ°éÎÁ¤Ê¤É¤ÎÌµ½þ²½¤ËÈñ¤ä¤·¤Æ¤¤¤ëÍ½»»¤Ï763²¯±ß¤À¡£862²¯±ß¤â¤ÎÎ®½Ð¤¬¤¤¤«¤Ë¿ÓÂç¤Ê¡ÈÈï³²¡É¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¿¤áÂ©¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÔÆâ¤Î´ðÁÃ¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤â¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ø¤Î´óÉÕ¡ÊÀèÊ§¤¤¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Â¿³Û¤Î¶è»ÔÄ®Â¼Ì±ÀÇ¡Ê½»Ì±ÀÇ¡Ë¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤ÐÎýÇÏ¶è¤Ç¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤Ë¤è¤ë¡Ç25Ç¯ÅÙ¤Î½»Ì±ÀÇ¤ÎÎ®½Ð³Û¤ò56²¯±ß¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÎýÇÏ¶èÁª½Ð¤ÎÈøÅç¹ÉÊ¿ÅÔµÄ¤Ï¡¢¡Ö50²¯±ß¤¢¤ì¤Ð³Ø¹»¤¬²þÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤´¤ß¤Î¼ý½¸¡¦½èÍý¤Ê¤É¤ÏÈ¾Ç¯¤Ç58²¯±ß¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶èÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È´é¤òÆÞ¤é¤»¤ë¡£
¡¡¤ª¤¤¤·¤¤Æù¤ä¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬ÆÏ¤±¤Ð¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿È¤¬½»¤à¼«¼£ÂÎ¤Î¹ÔÀ¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤È¤âÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤»ö¼Â¤À¡£
¡ãÊ¸¡¿²µÉðÍÎ¶©¡ä
¡Ú²µÉðÍÎ¶©¡Û
1976Ç¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Âç³Øºß³ØÃæ¤Ë¼¹É®¤·¤¿¡Ø¸ÞÂÎÉÔËþÂ¡Ù¤¬600ËüÉô¤òÄ¶¤¹¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤Ë¡£Â´¶È¸å¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤Î¸å¡¢¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¢ÅìµþÅÔ¶µ°é°Ñ°÷¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤Î¥À¥¤¥Ð¡¼¥·¥Æ¥£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥ª¥Ô¥Ë¥ª¥ó¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë
