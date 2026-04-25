チアとの出会いは高校生長崎の穏やかな風景の中で育った1人の女性が、世界最高峰の舞台に挑む。チアリーディングに魅了され、働きながら夢を追い続けていた橋詰愛さん（26）。目指すのは米プロフットボールリーグ（NFL）のチアリーダーだ。福岡のアメフトやラグビー、佐賀の野球チームでの活動などを続ける中、海を越え、世界に飛び立とうとしている。（前後編の前編）◇◇◇広い世界にときめく子どもだった。「お出かけ