元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美（４６）が１日、ＳＮＳを更新。コンビニの総菜も活用した中３長男（１４）の弁当を公開した。中村は２０１１年３月、さまぁ〜ず・大竹一樹と結婚。長男、次男（１０）、三男（６）を授かっている。「お弁当備忘録」として?ふるさと納税牛タン弁当?セブンのミートボール弁当?鶏の照焼弁当?コンポタ＆ホットドッグ弁当?牛丼弁当?麻婆豆腐弁当?豚汁＆キンパ弁当?ポト