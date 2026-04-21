ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『洗濯機』の還元率ランキングを発表します。 【洗濯機の還元率1位】茨城県日立市の【ドラム式洗濯乾燥機ビックドラム】BD-SV120M R(W) 還元率44.50％ 寄付額 786000円 還元率1位は、茨城県日立市の「【ドラム式洗濯乾燥機ビックドラム】BD-SV120M R(W)」です。 大容量12kgで家族の衣類をまとめて洗える、日立のビックドラムで