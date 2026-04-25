「月給30万円のはずなのに、実際に振り込まれるのは23万円ほど……」。このように感じたことがある方は多いのではないでしょうか。差額の約7万円はどこに消えているのか、不思議に思うかもしれません。 実はこの差額の正体は、税金や社会保険料です。仕組みを理解すれば支出の意味が分かり、さらに手取りを増やすヒントも見えてきます。この記事では少しでも手取りを増やすための方法について分かりやすく解説します。