メ～テレ（名古屋テレビ） 純金のまばゆい輝きを放つ商品。ただゴツゴツ・ザクザクしていて、どこか見覚えのあるお菓子にも見えます。 愛知県豊橋市のふるさと納税の返礼品が、いま話題になっています。 豊橋市のふるさと納税の返礼品として、2025年12月に登場したのは…。 純金で作られた豊橋市の人気菓子「ブラックサンダー」です。 重さは約25g。 「もともと豊橋市から『ふるさと納税でアクセサ