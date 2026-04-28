ふるさと納税返礼品の還元率を比較できるサイト『とくさと』では、ふるさと納税でもらえる『しらす＆ちりめんじゃこ』の還元率ランキングを発表します。 【しらす＆ちりめんじゃこの還元率1位】兵庫県淡路市の淡路島の生しらす沖漬け(50g×10パック入) 還元率56.67％ 寄付額 12000円 生しらすの還元率1位は、兵庫県淡路市の「淡路島の生しらす沖漬け（50g×10パック入）」です。 淡路市ふるさと納税限定の本返礼品は