中東情勢悪化の影響が、ふるさと納税にも広がっていますふるさと納税サイト「さとふる」によりますと、4月の「家庭用ラップ」での寄付件数が前の年の同じ月のおよそ8.8倍に増加した、ということです。「ナフサ」の高騰が包装材などにも影響を広げるなか、ふるさと納税でお得に入手したい人が増えたのでは、としています。また、ナフサを使用するラベルを貼らない返礼品も相次いでいて、通常パッケージよりも寄付額を抑えて提供する