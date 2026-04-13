牛肉の不適正表示問題を受け、10日会見を開いた水迫畜産。2年半前に問題を把握していたにも関わらず、出荷をとめずふるさと納税の返礼品として扱う自治体などに報告していなかったことが明らかになりました。水迫畜産の会見を自治体のトップはどのように受け止めたのでしょうか？（水迫畜産・水迫栄治新社長）「心から深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません」この問題は、指宿市の水迫畜産が2023年1月から1年間、「