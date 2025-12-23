この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で「【折りたたみすご】小さく折りたためる「SODI ノートパソコンスタンド」2製品をレビュー」と題した動画を公開した。



動画では、折りたたみ式のノートパソコンスタンド「SODI」の2製品を比較レビュー。どちらも金属製で質感が高く、角度調整のギミックが優れていると評価しつつ、持ち運びのしやすさや構造の違いから、ユーザーごとにおすすめのモデルを解説している。



まず戸田氏が取り上げたのは、コンパクトさが特徴の「SODI 314 PCスタンド」だ。同製品について氏は、「色合いがめっちゃカッコいい」とブルーグレーの美しいデザインを称賛。重量は約180gと軽量ながら、複数の折りたたみ機構を備え、非常に小さく収納できる点を高く評価した。



特に注目したのはそのユニークなギミックだ。角度調整の際には「カチカチカチ」という心地よいクリック感があり、さらにギアが内蔵されているため「片側を畳むと逆側も連動する」という。この作り込みに対し、氏は「作ってる人、よっぽどガジェット好きですよ」と感心した様子を見せた。



一方、ストレートタイプの「SODI 315 ラップトップスタンド」は、よりシンプルな構造が特徴だ。折りたたみ機構が少ない分、「314」よりもわずかに軽量。氏はこちらのモデルを「机の上にずっと置いて使うならこっちの方がいいかもしれませんね」と評し、キーボードスタンドとしても活用できる汎用性にも触れた。



最終的に、戸田氏はコンパクトモデルの「314」に68点、ストレートモデルの「315」に59点を付けた。持ち運びを前提とするなら、ユニークなギミックと圧倒的なコンパクトさを両立した「314」が優れていると結論。単なる機能性だけでなく、所有欲を満たすデザインや使う楽しさも、PCスタンド選びの重要なポイントであると示した。