この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

子どもが「学校辞めたい」…実は逆効果な親の対応とは？思春期の専門家が語るNG言動

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【学校辞めたい】子供が突然「退学したい」と言った理由とベストな対応法３選」と題した動画を公開。子どもが突然「学校を辞めたい」と口にした際に、親がとるべき最善の対応について解説した。



動画では、海外の高校に通う息子が成績不振から「学校を辞める」と言い出し、それに反対したところ、テストを白紙で出すなど反抗的な態度をとるようになったという保護者の悩みが紹介された。道山氏は、この問題の根本的な原因は、親が子どもの「学校を辞めたい」という意見を頭から否定してしまったことにあると指摘する。親が「賛成できない」と伝えたことで、子どもは「話しても無駄だ」と感じ、言葉ではなく態度で反抗を示すようになったのだという。



このような状況を解決するため、道山氏はまず「意見を頭から否定してしまったことをきちんと謝る」ことが最も重要だと語る。謝罪によって子どもとの信頼関係を再構築し、冷静に話し合える土台を作ることが第一歩であると説明した。その上で、「なぜ学校を辞めたいのか」という子どもの考えや理由をじっくりと聞くべきだとアドバイス。子どもなりの考えがあるはずで、それを理解しようとする姿勢が大切だという。



道山氏は、学校に通うこと自体が人生の目標ではなく、あくまで将来のための通過点であると強調。学校を辞めること自体が悪いわけではなく、辞めた後にどうするか（日本の学校に転校する、働くなど）を親子で具体的に話し合い、決めることが重要だと述べた。子どもの意見を尊重し、その上で最善策を一緒に考える姿勢が、子どもの反抗的な態度を和らげ、未来への一歩を踏み出すきっかけになるだろう。