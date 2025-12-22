この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で、「【学校辞めたい】子供が突然「退学したい」と言った理由とベストな対応法３選」と題した動画を公開。子どもが突然「学校を辞めたい」と口にした際に、親がとるべき最善の対応について解説した。

動画では、海外の高校に通う息子が成績不振から「学校を辞める」と言い出し、それに反対したところ、テストを白紙で出すなど反抗的な態度をとるようになったという保護者の悩みが紹介された。道山氏は、この問題の根本的な原因は、親が子どもの「学校を辞めたい」という意見を頭から否定してしまったことにあると指摘する。親が「賛成できない」と伝えたことで、子どもは「話しても無駄だ」と感じ、言葉ではなく態度で反抗を示すようになったのだという。

このような状況を解決するため、道山氏はまず「意見を頭から否定してしまったことをきちんと謝る」ことが最も重要だと語る。謝罪によって子どもとの信頼関係を再構築し、冷静に話し合える土台を作ることが第一歩であると説明した。その上で、「なぜ学校を辞めたいのか」という子どもの考えや理由をじっくりと聞くべきだとアドバイス。子どもなりの考えがあるはずで、それを理解しようとする姿勢が大切だという。

道山氏は、学校に通うこと自体が人生の目標ではなく、あくまで将来のための通過点であると強調。学校を辞めること自体が悪いわけではなく、辞めた後にどうするか（日本の学校に転校する、働くなど）を親子で具体的に話し合い、決めることが重要だと述べた。子どもの意見を尊重し、その上で最善策を一緒に考える姿勢が、子どもの反抗的な態度を和らげ、未来への一歩を踏み出すきっかけになるだろう。

YouTubeの動画内容

00:14

【相談内容】成績不振で留年しそうな息子が「学校を辞める」と…
02:26

【原因】親が子どもの意見を否定してしまったこと
03:31

【解決策】まずは謝罪し、話し合いの場を設ける

関連記事

道山ケイ「家庭の雰囲気こそが最大のカギ」―不登校の“見えない原因”にアドバイス

道山ケイ「家庭の雰囲気こそが最大のカギ」―不登校の“見えない原因”にアドバイス

 深夜ゲームで朝起きない子、叱るのは間違い？思春期の専門家が教える根本的な改善法

深夜ゲームで朝起きない子、叱るのは間違い？思春期の専門家が教える根本的な改善法

 「行きたい高校がない…」中3の子どもに悩む保護者必見！思春期の専門家が指摘する意外な原因とは

「行きたい高校がない…」中3の子どもに悩む保護者必見！思春期の専門家が指摘する意外な原因とは
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】_icon

思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】

YouTube チャンネル登録者数 9.22万人 3888 本の動画
元中学校教師【道山ケイ】が中学生とそのお父様・お母様に向けて役立つ情報を発信しています！短期間で成績が上がる勉強法・高校受験で失敗しないための秘訣・不登校の解決策・思春期の子どもの特徴・反抗期の子育て方法など。公式サイト：https://tyugaku.net/
youtube.com/channel/UC4X6jmsQmQ5KXk0bQxubazA YouTube