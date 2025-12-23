「代打の神様」が語る野球最前線

今シーズンまで、北海道日本ハムファイターズの一軍打撃コーチを務めた八木裕さん（60）が、RSKのラジオ番組「春川正明の朝から真剣勝負」（毎週火曜日 あさ6時30分～7時放送）に出演し、現代野球のデータ活用や、戦略的進化について語りました。

▶【画像を見る】還暦を迎えた笑顔の八木裕さん（60）そして14歳の「八木投手」ピッチング画像！

八木さんは岡山県玉野市出身で、岡山東商ー三菱自動車水島を経て、1986年にドラフト3位で「阪神」に入団。阪神時代に「代打の神様」として活躍しました【画像①】。

番組では、現役時代を振り返るとともに、2022年から3年間のファイターズでのコーチ経験を通じて見た「野球界の最前線」を明かしました。



「代打の神様」のきっかけはあの監督 そして名付けたのは？

八木さんは現役時代【画像②】、阪神タイガースで「代打の神様」と呼ばれ親しまれたが、当初はレギュラー選手でした。しかしレギュラーだったのは約5年ぐらい。ほとんどが「怪我との戦いだった」と振り返ります。

そこで、吉田義男監督時代に『代打』としての新しい道を見出された八木さん。「下手をすると、レギュラーの時よりも若干やりがいがあった」と当時を振り返りました。



（八木 裕さん）

「吉田監督は、もう勝負どころしか出さない。勝つか負けるかの時にしか出さないんですよ。極端な話、4番で『代打』、、、そんなことあります？」



「そこまで輝かせてくれた吉田監督、『代打の神様』と名付けてくれた新聞記者の方に感謝しています」

“代打の神様” 転機となった打席「めちゃくちゃプレッシャーだった」

代打としての自信がついたのは、和田豊選手（現在は阪神のヘッドコーチ）の代打として起用された時だと言います。



（八木裕さん）

「僕が、和田さんの代打で行ったんですよ。和田さんの代打。ありえないでしょ？」



「僕、和田さんに結構お世話になっていて、若い頃からよく食事も行かせてもらって、お世話になっていて、すごく仲良くしてもらってたんですよ」



「ある時、和田さんがちょっとだけ調子悪くて、そこで、『おい、八木行くぞ』って言って、和田さんがネクストから帰ってくる時にすれ違うわけですよ」



「めちゃくちゃプレッシャーかかって、結局その人の打席を奪うわけです。奪って僕は行くわけですよ。結果出さなきゃいけないわけじゃないですか。それ、すごいプレッシャーなんですよ」



「そこで『腹をくくって行くしかない』と思って、結果が良かったんですよ。それで自信がついたんです。代打でやっていけると」



そんな八木さんが、阪神時代にチームメートとしてともにプレーした新庄剛志選手。2004年の現役引退後、阪神コーチ・解説者などを経て、2023年に再び共闘することになったのです。



に続く

【画像⑤】は、還暦を迎えた八木裕さん（中央）、聞き手のジャーナリスト・春川正明さん（右）RSK山陽放送・福田雅アナウンサー

【おまけ】超貴重！八木裕投手（14）のピッチング連続写真

【画像⑥～⑨】は、RSK山陽放送のアーカイブにあった、1980年の玉野市立東児中学校のエースだった八木さんの画像です。