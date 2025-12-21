アニメ『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』＆スペシャルアニメが2027年公開決定
『ハイキュー!!』のアニメ映画第2弾『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』とスペシャルアニメ『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』が2027年に公開されることになりました。
アニメ『ハイキュー!!』公式サイト
https://haikyu.jp/
この2作品は、2025年3月に開催されたイベント『ハイキュ―!! 10th イベント -NEXT STEP-』で制作が発表されたものです。
2作品は同じ日に東京体育館で行われる春高バレー準々決勝2試合を描くもので、『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』が烏野高校と鴎台高校の試合、『ハイキュー!! バケモノたちの行くところ』が梟谷学園高校と狢坂高校の試合です。
新たに公開されたPVと「ウォーミングビジュアル」には、烏野高校の日向翔陽と梟谷学園高校の木兎光太郎が描かれています。
『劇場版ハイキュー!! VS 小さな巨人』・スペシャルアニメ「ハイキュー!! バケモノたちの行くところ」2027年公開決定 - YouTube
また、キャラクターたちのプレーを体感できる体験イベント「ハイキュー!! オン ザ コート」が2026年夏に大阪と東京で開催されることも決定しています。
／
バレーボール超体験空間
『#ハイキュー !! オン ザ コート』
開催決定!!
＼
キャラクターたちのプレーを
実際に ”体感” し、バレーボールの
世界へ没入できる体験イベント🏐✨
大阪と東京にて開催！
続報は下記アカウントでご案内いたします。https://t.co/97OtJzMnjw pic.twitter.com/sNoK9xQV7i— アニメ「ハイキュー!!」 (@animehaikyu_com) December 21, 2025
アニメ「ハイキュー!!」｜バレーボール超体験空間『ハイキュー!! オン ザ コート』開催決定！ - YouTube
