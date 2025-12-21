この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Aty」が『ダイエットのご褒美を前に、食欲が限界突破してしまったカワウソ（Otter Life Day 996）』と題した動画を公開しました。



登場するのは、カワウソのアティくんとういちゃん。実はういちゃん、この秋にアティくんの食べ残しをもらって食べてばかりいたら、体重がみるみる増加。重くなった体のせいでだるいのか、お散歩に行っても飼い主のオッターマンの肩に乗ったり、カゴの中に入って運ばれたり、まったく歩こうとしませんでした。運動量がめっきり減って、さらに体重が増えるという悪循環。



恐る恐る体重を測ってみると、なんとアティくんの4.0kgを超える4.1kgという激太り！ういちゃんの理想体重は３kg台前半だそうですが・・・。腰のくびれも完全になくなり、見た目もコロッコロの体型になってしまったういちゃん。このまま体重が増えていったら、健康的に良くないのはもちろんのこと、アティくんと一緒に川の中を歩いたり、山道を駆け上ったりすることもできなくなってしまいます。



ようやく「それは一大事だわ」と気づいたういちゃんは、ダイエットを決意。食事面では脂肪分の多いお魚を減らして鶏のささみをメインにしつつ、朝早くからキャットホイールで爆走、お散歩でも自力で歩く健気さを見せました。一緒に暮らす猫の「にゃん先輩」も、眠るういちゃんをマッサージしてダイエットに協力してくれます。こうした努力が実を結び、１ヶ月で体重は3.5kg、腰のくびれも現れ、ナイスバディが復活しました。



さて、１ヶ月間食事制限と運動を頑張ったういちゃんへのご褒美に、オッターマンは二人を小田原漁港へ連れて行くことにします。



目の前にピチピチの朝獲れ魚を使ったお刺身の舟盛りが登場すると、二人とも大興奮。夢中になってお刺身を頬張り、あっという間に完食してしまいます。それでもまだ足りない様子の二人に、今度は海が見えるテラスに場所を変えて、高級刺身5種盛りの二次会がスタート。お腹はポンポンに膨らんでいますが、食欲が限界突破。お刺身を口に運ぶ手が止まりません。最後に訪れたのは小田原城址公園。小田原城を背景に、お魚を抱え込んで食べるういちゃんの食いしん坊っぷりはなんとも絵になります。



小田原でのお魚食べ放題を心ゆくまで堪能したアティくんとういちゃん。幸せそうな表情で口いっぱいのお魚を食べている姿に、見ているこちらも笑顔になる動画でした。



が、帰宅してから体重を測ってみると3.9kg。なんと１日で400gも増加！リバウンドが早すぎです。ういちゃんは、「心配無用よ。朝までに全部出るわ」と気楽に構えているようですが、はたしてどうなったのか気になるところ。二人の食欲と、ういちゃんの体重には、これからも目が離せません。