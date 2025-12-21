イオンに「18万円」投資して“株主優待カード”をゲット！ 買い物が「週3回・5000円」のわが家では、何年で元が取れますか？ 10年前「3000口分・160万円」購入した場合の“売買差益”も試算

イオン株を100株以上保有で「株主優待カード」を獲得できる

イオン株式会社の株主優待カードを獲得するためには、証券会社で口座を開設し、条件を満たす株数を購入しなければなりません。100株以上の保有が必要です。

具体的には、8月末日および2月末日の「株主権利確定日」の株主名簿に、株主の名前で100株以上所有の記載があることが条件となります。その際、買付は権利付最終日までに行う必要があり、2026年の権利付最終日は、2月25日と8月27日です。

100株以上所有する新規株主になると、株主優待カードが送付されてきます。会計の際に株主優待カードを提示し、現金、イオンのクレジットカード、WAON、イオン商品券などで買い物をすると、持ち株数に応じて半年ごとに購入金額の3％～7％の現金還元や、WAONポイントによる還元を受けられます。



イオン株に“約18万円”投資、株主優待だけなら何年で元が取れる？

前回の権利確定日は2025年8月29日、権利付最終日は8月27日でした。仮に、権利付最終日の終値で最低口数の100株を購入したとすると、17万9270円の原資が必要です。

一般家庭における食料品を、毎月イオンで購入したと仮定して試算してみます。総務省「家計調査報告 2025年（令和7年）10月分」によると、食料は1ヶ月あたり9万4352円の支出です。12ヶ月この支出だったとすると、1年では113万2224円となります。

還元率が3％の場合、半年に1回の還元額は1万6983円、年間で3万3966円が還元されます。イオンの株に約18万円を投資した場合、概算では約5年4ヶ月の間、対象店舗で食料品を購入すれば、投資した金額分の還元を受けられるでしょう。

なお、先ほどの平均支出額に基づいて食料品を均等に購入すると、週3回＝月12回では1回あたり約7862円であるため、掲題の5000円だともう少し長くかかる可能性があります。



10年前に“160万円”投資していたら“700万円近い”売買差益を得られた？

2025年11月末の終値は2827.5円、10年前の2016年11月末の終値は525.3円でした。株主優待の還元率が最大化する3000口分の株を購入していたと仮定すると、157万5900円で買い、848万2500円で売ることになり、売買差益は690万6600円となります。

また、イオン株式会社は2025年9月1日に、1：3の株式分割を実施しており、実質的な売買差益はさらに大きくなると考えられます。実際には、所得税や手数料といった支出が絡むものの、株主優待による最大7％の還元を、大きく超える利益を得られた可能性もあるでしょう。



まとめ

イオン株式会社の株式を100株以上所有すると、株主優待カードが発行され、配当金を含むさまざまな優待制度を受けられます。イオンの株に約18万円投資しているとき、週3回イオンで食料品を購入した場合、家計調査報告を参考にすると、元を取るには5年以上かかるとみてよいでしょう。

ただし、実際はイオンで食料品だけを購入するわけではないため、元を取れるだけの年数は変動します。



執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー