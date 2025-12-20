ジョシュア対ボール、ヘビー級8回戦は異常な展開に

プロボクシングのヘビー級8回戦が19日（日本時間20日）、米フロリダ州マイアミのカセヤ・センターで行われ、元WBAスーパー、IBF、WBO世界ヘビー級統一王者のアンソニー・ジョシュア（英国）が、お騒がせYouTuberジェイク・ポール（米国）に6回KO勝ちした。逃げ回ってばかりのポールに、リングに立ったレフェリーまで「こんなクソ試合を見るために…」と厳しい声を上げている。

騒然の展開となった。初回からなかなか手を出さないポール。2回、3回とジョシュアがプレッシャーを高めていく中、逃げ回ったり、クリンチする姿が目立った。4回にはジョシュアの攻撃をかわそうとしたのか、自ら身を投げ出したように見える場面も。ダウンは取られず、会場にはブーイングが響いた。

ポールのあまりの醜態に、試合を裁くレフェリーまで異例の行動をとった。4回に2人を呼び、「俺のもとに来い。聞け。ファンはこんなクソ試合を見るために金を払ってるんじゃない。戦え。それもルールにのっとって。OK？ グラブをタッチして。クリーンな試合をしよう」と呼びかけた。配信した米動画配信大手「Netflix」のスポーツ専門Xアカウントもこの場面を「『ファンはこんなクソ試合を見るために金を払ってるんじゃない』 レフェリーがジェイク・ポールとアンソニー・ジョシュアに」と紹介した。

5回、ジョシュアが攻勢を強め、ついにポールはダウン。この回にもう1つダウンを奪われた。決着は6回。この日4度目となるダウンの後、ポールは立ち上がれずにKO負けとなった。



