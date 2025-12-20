“バキ童”ぐんぴぃ、彼女ができたことを報告「卒業できました」 ファンは嘆く「アイドルは恋愛しちゃいけない」「『推しの卒業』を初めて経験した」
YouTubeチャンネル『バキ童チャンネル』が、19日に更新。お笑いコンビ・春とヒコーキのぐんぴぃ（35）に彼女ができたことがエンディングで報告された。
【動画】“バキ童”ぐんぴぃの卒業報告動画 ファンの秀逸な嘆きも見どころ
動物の繁殖方法を学ぶ人気企画が行われた。第10回となったが、まだまだネタは尽きず、ぐんぴぃは「面白い。まだまだいますね」とする。そして、ぐんぴぃは「おかげさまで彼女できました。卒業できました。ありがとうございます。動物から性行為を学ぶ。おかげさまで、彼女ができました！いやぁよかった。ありがとうございました！彼女できました」とサプライズで報告。まさかの展開に、おなじみのメンバーたちは口をポカンとして「えぇ？」とびっくり。それでも「おめでとう」と祝福していた。
ぐんぴぃは、19年に受けた『ABEMA NEWS』のインタビューで楪望アナウンサーから性交渉の経験を問われ「僕、バキバキ童貞ですね」と答えて人気者となっていた。
この動画のコメント欄では「アイドルは恋愛しちゃいけないって知らねえのかよ」「アイドルとか推したことないから『推しの卒業』を初めて経験した…」「こんな思いをするなら花や草に生まれたかった」「本当のバキ童は俺だったのかもな」といったコメントが並んでいた。
