高市早苗首相（65）を巡り、官邸内で波紋が広がっている。月刊誌『選択』（4月号）が「ホルムズ海峡へ自衛隊を派遣するつもりでいた高市氏に、安倍政権で政務秘書官などを歴任した今井尚哉・内閣官房参与が『何考えているんだ』と“恫喝”した」などと報じ、永田町で話題となった。【画像】再婚した夫・山本拓氏と高市首相の結婚式の様子安倍晋三元首相の最側近だった今井尚哉内閣官房参与©時事通信社元経産官僚でエネ