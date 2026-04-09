8日、大阪・和泉市の集合住宅で血を流して死亡しているのが見つかった女性2人に、複数の外傷があったことが分かりました。8日正午過ぎ、和泉市鶴山台の集合住宅の一室で女性2人が血を流して倒れているのが見つかり、現場で死亡が確認されました。警察によると、死亡したのはこの部屋に2人で住む70代の母親と40代の娘とみられています。その後の捜査関係者への取材で、死亡した2人に複数の外傷があったことが新たに分かりました。警