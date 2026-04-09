クローゼットにたくさん服があるのに、本当に着る服はあまりない……。なんて現象が起きている人も少なくないはず。結局リアルに活躍するのは、着心地が良いものや着回しが利くデザインなのかも。そこで今回は【ユニクロ】マニアである筆者が、ムダ買いを防げそうな「一軍アイテム」をお届けします。シンプルなのに今っぽい短丈シャツ、オンからオフまでヘビロテできる機能性カーディガンなど、いつも愛用しているもの