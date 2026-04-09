静岡県警は９日、富士山の宝永第一火口付近で心肺停止状態の男性を発見し、病院に搬送したと発表した。富士宮署によると、６日に新７合目付近で滑落して救助されたポーランド人男性が「滑落する直前、日本人が滑落するのを見た」と話した。登山口の駐車場では日本人男性が乗ってきたとみられる車が見つかったという。同署はこの男性の身元などを調べている。