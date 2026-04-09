神奈川県川崎市の製鉄所でクレーンの解体工事中におもりが落下して5人が転落し3人が死亡した事故で、警察は先ほど3人の死因を明らかにしました。この事故は7日、川崎市の「JFEスチール東日本製鉄所」で、解体工事中におもりが落下して男性作業員5人が転落し、小池湧さん（29）と千葉ケン志朗さん（19）、上山勝己さん（43）の3人が死亡し、1人の行方が分からなくなっているものです。警察は9日、死亡した3人の司法解剖を行い、死因