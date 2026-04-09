小学6年の男子児童が行方不明となっている京都府南丹市では、きょうも捜索が続いています。児童の小学校では、防犯カメラの増設が決まりました。記者「午前11時30分前です。規制線の奥に入っていきます」京都府南丹市で、小学6年の安達結希さん（11）が行方不明となってから、きょうで17日がたちました。警察は、午前からおよそ50人態勢で捜索にあたりました。安達さんは、先月23日の朝、父親の車で学校のそばまで送り届けられたの