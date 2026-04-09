雪見だいふく」や「クーリッシュ」など、さまざまな人気アイスを販売しているロッテ。今回、アイスカテゴリーにおいて10年ぶりとなる完全新ブランド「アジアに恋して」を2026年4月6日(月)に全国発売する。【写真】アジアンデザートのような「アジアに恋して」は全4種10年ぶりとなる完全新ブランド「アジアに恋して」■若年層を中心に人気のアジアに注目【写真】アジアンデザートのような「アジアに恋して」は全4種「アジアに恋し