インタビューに応じるりそな銀行の千田一弘社長りそなホールディングス（HD）傘下のりそな銀行社長に就いた千田一弘氏（56）が9日までに共同通信のインタビューに応じ、顧客として多く抱える中小企業を融資などで「リスクを取って支えていく」と語った。イラン情勢や米関税政策などで顧客の事業環境の不確実性が増す中、適切に支援するため、国内外の情報収集や判断力など社員の育成を強化する。千田氏の就任は4月1日付。これ