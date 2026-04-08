【WWE】SMACK DOWN（4月3日・日本時間4日／ミズーリ・セントルイス）【映像】“最恐”美女、カリスマオーラ「限界突破」の入場シーン音楽、照明、身体、衣装、表情--すべてで「支配」を表現した入場に、会場の空気が一変した。「カリスマ性あふれてる」「相変わらずかっこいい」と熱狂的な声が相次いだ。WWE「SmackDown」で行われたリア・リプリー対ミチンのシングル戦。レッスルマニア42での