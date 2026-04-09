「ファーム・西地区、オリックス０−２阪神」（９日、杉本商事バファローズスタジアム）阪神は先発の門別が７回無失点の好投。序盤の得点を守り接戦を制した。連敗を４で止めた平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−門別が好投した。「よかったね。１００球くらいまでと思ったけど７回をね。ピンチでしっかりギアを上げてたし、課題のストレートもここってところで多く使って。変化球でも打ち取れるかなってところであえ