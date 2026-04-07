ABEMAの恋愛リアリティショー『ラブパワーキングダム2』。4月8日に最終回が放送され、ついに全話完結を迎えた。【映像】元AKBと格闘家が、お風呂で音漏れ濃厚キスこれまでの恋愛番組の常識を覆すほど、本能の赴くままに愛情表現をぶつけ合った本作。番組の集計によると、全8話の中で交わされた「総キス回数」は46回、唇が触れ合っていた「総キス尺」は合計254秒（4分14秒）に及ぶ。特に怒涛の展開を見せた第7話では、1エピソー