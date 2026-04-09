中東情勢の混乱をうけ、事実上の封鎖が続いているホルムズ海峡。アメリカとイランによる「停戦合意」で通航が再開されるかどうかに関心が高まる中、イランの革命防衛隊が「イスラエルによるレバノン大規模攻撃を受け、ホルムズ海峡を通る全ての船舶の航行を停止させた」とSNSに投稿するなど、先行きが不透明な状況が続いています。海運に詳しい神奈川大学の松田琢磨教授は、ホルムズ海峡の通航について「海運会社は慎重にならざる