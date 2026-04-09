気になる疑問やニュースのナゼを解き明かす「どうなの？」9日は2月の衆院選で争点の1つにもなった、消費税の減税について見ていきたいと思います。安宅晃樹キャスター：高市政権が目指しているのは飲食料品の消費税を2年間に限ってゼロにするというものなんですが、その際に必要となるレジのシステムの改修作業というものに1年程度かかる見通しであることが分かったんです。山崎夕貴キャスター：ビックリの期間ですよね。1年後に日