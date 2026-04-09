マイクラ題材の元素学習イベントがGWに開催Real Sound

小学生向け体験型イベント「元素実験で君だけのブロックを制作せよ!」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「元素実験で君だけのブロックを制作せよ!」が5月2日から開催される
  • マインクラフトの世界観を題材にした小学生向け体験型イベント
  • ダンボールと色紙を使ってオリジナルブロックを工作する内容となっている
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