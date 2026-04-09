カメラの前でやるせない思いを話す、北海道・砂川市のハンター池上治男さん（77）。ハンター・池上治男さん：よく人の7年間をこんな状況にしてくれたなと思う。それは謝罪があろうがなかろうが取り戻せないからね。池上さんは市の要請に応じて行ったクマの駆除で、建物に弾が当たる恐れがあったとして、2019年に猟銃の所持許可を取り消されました。それから7年。3月、最高裁が下した判決は「処分は違法」。そして9日、猟銃が返還さ