親しかった彼の母親と結婚後に同居した知人。しかし、“あること”の違いがものすごいストレスになったそうです。 知人から聞いたエピソードを紹介します。 結婚 私は30代のワーママです。 これは夫と結婚したばかりのころのお話。 結婚前に夫から「両親の介護を見据えて同居してほしい」とお願いされました。 彼のご両親とはお付き合いしていた当時から親しく、何かと可愛がってもらっていました。 だ