帰宅中の女子高生を見てウィンクをした男性がいるという──。東京都中央区が“不審者情報”としてSNSに投稿した内容が、インターネット上で物議を呼んだ。その後、中央区は追加情報を公表し、当時の状況についてより具体的な説明を明らかにした。一連の発信は、なぜ議論を呼んだのか。そこにはどのような経緯があったのか。中央区に取材した。●女子高生に「ニヤニヤしながら近づく」不審男性中央区が4月7日朝、公式Xで投稿したの