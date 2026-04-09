海外生産ならではの「注意事項」が賛否両論！トヨタは東京エリアの販売店にて、米国生産モデルであるピックアップトラック「タンドラ」と、大型SUV「ハイランダー」の2車種を2026年4月2日に先行発売しました。【日本人は細かすぎる!?】これが「アメリカ製トヨタ車」の注意事項です（写真で見る）アメリカで製造され日本で販売される2車ですが、海外生産モデル“ならでは”の注意事項がネット上で話題となっています。まず、