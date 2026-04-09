ホラーゲーム『Poppy Playtime』より、マクファーレン・トイズによる7インチ・アクションフィギュア全4種が5月中旬より順次発売されることが発表された。 【画像あり】クオリティと可動性を両立商品画像一覧 本商品はインフォレンズ限定商品で、ラインナップはハギーワギー（ダメージ）、キシーミシー＆ポピー、キリーウィリー、博士の全4種だ。全高約