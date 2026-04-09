鳥取署は9日、女性に恋愛感情などを満たす目的で何度もメッセージを送ったとして、ストーカー規制法違反（ストーカー行為）の疑いで、県係長の男（48）を逮捕した。署によると「恋愛感情ではなく親切心でメッセージを送っただけ」と容疑を否認している。