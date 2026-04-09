【モスクワ共同】タス通信は9日、ロシアがウクライナ兵千人の遺体をウクライナに引き渡したと報じた。ウクライナは41人のロシア兵の遺体を返還した。ロシアとウクライナは直接交渉での合意に基づき、定期的に遺体を交換している。占領地を広げているロシアは自国兵の遺体を収容しやすい一方、ウクライナ兵の遺体はロシア占領地に残される場合が多く、ロシア側からの引き渡しが大幅に多くなっている。