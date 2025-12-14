「呪術廻戦 死滅回游 前編」2026年1月8日深夜より放送開始！ 虎杖と乙骨の死闘が開幕【#冬アニメ2026】禪院直哉役は遊佐浩二さん、天元役は榊原良子さん
アニメ「呪術廻戦 死滅回游 前編」が、MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズム TURBO”枠にて2026年1月8日深夜0時26分より放送開始となる。
本作は芥見下々氏が「週刊少年ジャンプ」で連載していたマンガが原作で、TVシリーズの第3期にあたる。また2025年11月7日より「劇場版 呪術廻戦『渋谷事変 特別編集版』×『死滅回游 先行上映』」として、第1話、第2話の先行公開も行なわれた。
物語は、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。虎杖悠仁の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかり、2人の死闘が始まる。
なお新キャラクターの禪院直哉役は遊佐浩二さん、天元役は榊原良子さんが演じる。
「呪術廻戦 死滅回游 前編」詳細
・放送開始日：2026年1月8日より毎週木曜深夜0時26分～
・放送局：MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズム TURBO”枠
・最速配信：未定
□「呪術廻戦 死滅回游 前編」の放送・配信情報ページ【TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」ティザーPV】 【「呪術廻戦 死滅回游 前編」あらすじ】
2018年10月31日。
ハロウィンで賑わう渋谷駅周辺に突如“帳”が降ろされ大勢の一般人が閉じ込められる。
そこに単独で乗り込む現代最強の呪術師・五条悟。だが、そこには五条の封印を目論む呪詛師・呪霊達が待ち構えていた。
渋谷に集結する虎杖悠仁ら、数多くの呪術師たち。
かつてない大規模な呪い合い「渋谷事変」が始まる―。
そして戦いは、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。
「渋谷事変」を経て、魔窟と化す全国10の結界（コロニー）。
そんな大混乱の最中、虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。
絶望の中で、なおも戦い続ける虎杖。
無情にも、刃を向ける乙骨。
加速していく呪いの混沌。
同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる--
(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会