【呪術廻戦 死滅回游 前編】 放送開始日：2026年1月8日より毎週木曜深夜0時26分～ 放送局：MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズム TURBO”枠 最速配信：未定

アニメ「呪術廻戦 死滅回游 前編」が、MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズム TURBO”枠にて2026年1月8日深夜0時26分より放送開始となる。

本作は芥見下々氏が「週刊少年ジャンプ」で連載していたマンガが原作で、TVシリーズの第3期にあたる。また2025年11月7日より「劇場版 呪術廻戦『渋谷事変 特別編集版』×『死滅回游 先行上映』」として、第1話、第2話の先行公開も行なわれた。

物語は、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。虎杖悠仁の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかり、2人の死闘が始まる。

なお新キャラクターの禪院直哉役は遊佐浩二さん、天元役は榊原良子さんが演じる。

「呪術廻戦 死滅回游 前編」詳細

・放送開始日：2026年1月8日より毎週木曜深夜0時26分～

・放送局：MBS/TBS系28局“スーパーアニメイズム TURBO”枠

・最速配信：未定

□「呪術廻戦 死滅回游 前編」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」ティザーPV】【「呪術廻戦 死滅回游 前編」あらすじ】

2018年10月31日。

ハロウィンで賑わう渋谷駅周辺に突如“帳”が降ろされ大勢の一般人が閉じ込められる。

そこに単独で乗り込む現代最強の呪術師・五条悟。だが、そこには五条の封印を目論む呪詛師・呪霊達が待ち構えていた。

渋谷に集結する虎杖悠仁ら、数多くの呪術師たち。

かつてない大規模な呪い合い「渋谷事変」が始まる―。

そして戦いは、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。

「渋谷事変」を経て、魔窟と化す全国10の結界（コロニー）。

そんな大混乱の最中、虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。

絶望の中で、なおも戦い続ける虎杖。

無情にも、刃を向ける乙骨。

加速していく呪いの混沌。

同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる--

(C)芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会