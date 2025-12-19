「SUPER EIGHT」の横山裕（44）が18日放送のフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）にゲスト出演。「めちゃくちゃ嫌いだったよ」と言われた人物を明かした。

「ジュニアの時にそうそうたるメンバーと一緒にお仕事をしていら。嵐とかタキツバ（タッキー&翼）、山P（山下智久）、（生田）斗真とか。その中から関西から呼ばれて、なんとか爪痕残さなあかんでやってたから、めちゃくちゃ横暴なやり方でやっていたと思う」と振り返った。

お笑いトリオ「3時のヒロイン」の福田麻貴が「入れるところ入ろうみたいな？」と聞くと、「入れるとこ入ろうってか自分の話しかしてなかった」と回想。「めちゃくちゃ迷惑かけていたと思う。そういう話を村上（信五）とかとするもん。申し訳なかったなって」と反省していた。

横山は「年齢重ねてようやく物事が見えてきた」としみじみ。当時について「東京ジュニアのエピソードを話す場面で話さへんかったもん。肩ブンブン回してたから」と振り返った。

福田が「その話を後でどなたかとしたことはないんですか？」と聞くと、「タッキー（滝沢秀明氏）とかとしたよ。“めちゃくちゃ嫌いだったよ”って言われた」と明かして、スタジオの笑いを誘った。