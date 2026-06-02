日本テレビ系「大悟の芸人領収書」が１日に放送され、千鳥大悟がＭＣを務めた。この日は「ナニワの先輩方襲来ＳＰ」。大悟が大阪時代から可愛がられてきたハイヒール・モモコ、千原兄弟・千原せいじ、シャンプーハット・恋さんをゲストに招いた。モモコは、大阪時代に大悟がＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ所属の人気グループ・ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴから奢られまくっていたと指摘。大悟は「ＳＵＰＥＲＥ