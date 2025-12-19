お笑いタレントのやす子が１８日深夜放送のテレビ朝日系「見取り図じゃん」に出演。“いい人”のイメージに縛られすぎた悩みを明かした。

この日は「大きな声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」を開催。やす子は「『いい人すぎて疲れてる？』って言われすぎて疲れてます。うるせえなあって思います」と自身についたイメージをぼやいた。

「『やす子はいい人すぎて日常生活困ってないか？』って。そういうのばっかりアンケート書いて…。最近はコピペして貼り付けてます」と番組出演のたびに同じことばかり聞かれると話した。「正直、自分はいい人間じゃないし。芸能人ってホントに根っからいい人なんていないと思ってて。人前に出て、テレビに映って華やかなで世界でキラキラしたいって思ってる時点でどこかぶっ飛んでると思うので。今見てる人もこれが本当のやす子かどうか分かりませんからね」と“いい人”払拭に躍起になっていた。

見取り図のリリーが「確かにいい人って思われて、特に芸人って得ねえよな」とうなづくと、やす子は「ドッキリ仕掛けられているのに炎上したりとか、ちょっと言い返しただけで炎上する」とイメージ故の生きにくさを告白。「写真とか全部断っちゃダメかなと思います。サイン、写真…、一切断ったことないです。『欲しい』って言われたから、迷彩服あげたことあります。そこにいた人のお会計全部おごったこととか」とイメージを守るために窮屈な生活を送っていると話したが、リリーは「やす子が悪い！」とツッコんでいた。