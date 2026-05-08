相州村の駅が運営する「漁港の駅 TOTOCO小田原」(神奈川県小田原市)内にある「とと丸食堂」は、4月27日から旬の魚介を主役にした「あじ・しらすフェア」を開始した。期間は5月10日まで。6種桶丼期間中は、小田原漁港直送のアジや湘南しらすなど、今が食べ頃の味覚を贅沢に盛り込んだGW限定メニューを提供する。「6種桶丼」(2,508円)は、アジやしらすを中心に、小田原の魚を豪華に盛り込んだ桶丼。「あじ・湘南しらす2種丼」(1,848