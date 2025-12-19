セブン-イレブン「おうちクリスマスに革命！」予告 「丸鶏」「ピザ」など店内オーブンで焼き上げる【詳細】
セブン-イレブンは、クリスマスにあわせ、店内オーブンで焼き上げる「丸鶏のローストチキン」などが登場する。「おうちクリスマスに革命！」と予告し、店舗で予約を受け付けている。
【画像】セブン-イレブン、クリスマス限定の豪華な具材を盛り付けたピザ
「丸鶏のローストチキン」は、店内のオーブンで焼き上げて提供するという新たな取り組みで、焼きたての丸鶏は専門店さながらのジューシーでしっとりした食感と、テーブル映えする豪華なビジュアルが特長。丸鶏は、胸・もも・ささみ、手羽など複数の部位を味わえる満足感があり、シェアする楽しさも魅力。
同時に、店内調理による焼きたてピザや、丸鶏との相性が抜群のバゲットもラインアップ。組み合わせれば、手軽に本格クリスマスディナーが完成する。
担当者は「丸鶏のローストチキンが焼きたてで楽しめるという新しい体験を、ぜひ多くのお客さまに味わっていただきたいと考え開発しました。お店のオーブンで焼き上げることで、食べた瞬間にわかるジューシーでしっとりした味わいに仕上がっています。丸鶏のローストチキン、ピザ、バゲットとお好みに合わせて組み合わせ、ご家族や大切な人と囲むクリスマスディナーをより特別で心躍るひと時にしていただければうれしいです」とアピールする。
■予約受付中のクリスマスメニュー
お店で焼いた 丸鶏のローストチキン
価格：1834円（税込1980.72円）
お渡し期間：12月19日（金）〜12月25日（木）
販売エリア：全国 ※取り扱い店舗限定
サイズ：横約12cm×縦約16cm×高さ約9cm
シンプルな味付けで仕上げることで、鶏本来の旨味が引き立ち、しっとりジューシーな食感が楽しめる。丸ごと1羽ならではの複数の部位を味わえる満足感は、家族や大切な人と囲む食卓に特別感を演出。
お店で焼いたピザ ローストチキンとジェノベーゼ
価格：1112円（税込1200.96円）
お渡し期間：12月19日（金）〜12月25日（木）
販売エリア：全国 ※取り扱い店舗限定
サイズ：直径約20cm（手作りのため、サイズは若干異なります）
ローストチキンとジェノベーゼソースを贅沢にのせたクリスマス限定のピザ。香ばしさと濃厚な風味が、丸鶏ディナーと相性抜群。
お店で焼いたピザ ペパロニサラミ
価格：815円（税込880.20円）
お渡し期間：12月19日（金）〜12月25日（木）
販売エリア：全国 ※取り扱い店舗限定
サイズ：直径約20cm（手作りのため、サイズは若干異なります）
ペパロニサラミをたっぷりのせており食べ応え抜群。丸鶏のシンプルな旨味を引き立て、パーティーメニューに最適。
お店で焼いたピザ マルゲリータ
価格：723円（税込780.84円）
お渡し期間：12月19日（金）〜12月25日（木）
販売エリア：全国 ※取り扱い店舗限定
サイズ：直径約20cm（手作りのため、サイズは若干異なります）
トマトとチーズの王道の組み合わせ。丸鶏と合わせて食卓のバランスが整う一品。
お店で焼いたピザ 照り焼きチキン
価格：815円（税込880.20円）
お渡し期間：12月19日（金）〜12月25日（木）
販売エリア：全国 ※取り扱い店舗限定
サイズ：直径約20cm（手作りのため、サイズは若干異なります）
甘辛い照り焼きソースで仕上げた人気のメニューで、子どもから大人まで楽しめる味わい。
お店で焼いた バゲット
価格：297円（税込320.76円）
お渡し期間：12月19日（金）〜12月25日（木）
販売エリア：全国 ※取り扱い店舗限定
サイズ：横約38cm×縦約6.5cm×高さ約4cm
外はパリッと、中はもっちりとした食感のバゲット。丸鶏の肉汁と合わせて楽しむなど、クリスマスディナーをさらに引き立てる。
【画像】セブン-イレブン、クリスマス限定の豪華な具材を盛り付けたピザ
「丸鶏のローストチキン」は、店内のオーブンで焼き上げて提供するという新たな取り組みで、焼きたての丸鶏は専門店さながらのジューシーでしっとりした食感と、テーブル映えする豪華なビジュアルが特長。丸鶏は、胸・もも・ささみ、手羽など複数の部位を味わえる満足感があり、シェアする楽しさも魅力。
担当者は「丸鶏のローストチキンが焼きたてで楽しめるという新しい体験を、ぜひ多くのお客さまに味わっていただきたいと考え開発しました。お店のオーブンで焼き上げることで、食べた瞬間にわかるジューシーでしっとりした味わいに仕上がっています。丸鶏のローストチキン、ピザ、バゲットとお好みに合わせて組み合わせ、ご家族や大切な人と囲むクリスマスディナーをより特別で心躍るひと時にしていただければうれしいです」とアピールする。
■予約受付中のクリスマスメニュー
お店で焼いた 丸鶏のローストチキン
価格：1834円（税込1980.72円）
お渡し期間：12月19日（金）〜12月25日（木）
販売エリア：全国 ※取り扱い店舗限定
サイズ：横約12cm×縦約16cm×高さ約9cm
シンプルな味付けで仕上げることで、鶏本来の旨味が引き立ち、しっとりジューシーな食感が楽しめる。丸ごと1羽ならではの複数の部位を味わえる満足感は、家族や大切な人と囲む食卓に特別感を演出。
お店で焼いたピザ ローストチキンとジェノベーゼ
価格：1112円（税込1200.96円）
お渡し期間：12月19日（金）〜12月25日（木）
販売エリア：全国 ※取り扱い店舗限定
サイズ：直径約20cm（手作りのため、サイズは若干異なります）
ローストチキンとジェノベーゼソースを贅沢にのせたクリスマス限定のピザ。香ばしさと濃厚な風味が、丸鶏ディナーと相性抜群。
お店で焼いたピザ ペパロニサラミ
価格：815円（税込880.20円）
お渡し期間：12月19日（金）〜12月25日（木）
販売エリア：全国 ※取り扱い店舗限定
サイズ：直径約20cm（手作りのため、サイズは若干異なります）
ペパロニサラミをたっぷりのせており食べ応え抜群。丸鶏のシンプルな旨味を引き立て、パーティーメニューに最適。
お店で焼いたピザ マルゲリータ
価格：723円（税込780.84円）
お渡し期間：12月19日（金）〜12月25日（木）
販売エリア：全国 ※取り扱い店舗限定
サイズ：直径約20cm（手作りのため、サイズは若干異なります）
トマトとチーズの王道の組み合わせ。丸鶏と合わせて食卓のバランスが整う一品。
お店で焼いたピザ 照り焼きチキン
価格：815円（税込880.20円）
お渡し期間：12月19日（金）〜12月25日（木）
販売エリア：全国 ※取り扱い店舗限定
サイズ：直径約20cm（手作りのため、サイズは若干異なります）
甘辛い照り焼きソースで仕上げた人気のメニューで、子どもから大人まで楽しめる味わい。
お店で焼いた バゲット
価格：297円（税込320.76円）
お渡し期間：12月19日（金）〜12月25日（木）
販売エリア：全国 ※取り扱い店舗限定
サイズ：横約38cm×縦約6.5cm×高さ約4cm
外はパリッと、中はもっちりとした食感のバゲット。丸鶏の肉汁と合わせて楽しむなど、クリスマスディナーをさらに引き立てる。