スマホソフトウェア競争促進法（スマホ新法）が１８日に全面施行されたのを受け、米アップルとグーグルは対応策を同日発表した。

両社はアプリ配信会社が料金の安いウェブサイトに利用者を誘導することを解禁する一方、アプリ外のウェブサイトの決済にも最大で１５〜２０％の手数料を課す方針を示した。アプリ会社の手数料負担が軽減されず、利用者の恩恵が限られる可能性がある。

アップルはこれまで、自社が運営する「アップストア」でアプリを配信する会社から売り上げに対し最大３０％の手数料を徴収してきた。アプリ会社の手数料負担が重いことから「アップル税」などと呼ばれてきたが、今後この手数料を最大２６％に改める。

一方、アプリからリンクしたウェブサイトで生じた決済には最大１５％の手数料を課す。他社のアプリストア提供を解禁するが、アップストアを通さずに配信したアプリに５％の手数料を課す方針を示した。グーグルもアプリ外のサイトで発生した決済に対し、最大２０％の手数料を課すと表明した。

アップルなどはこれまで、アプリ会社が外部のウェブサイトへ利用者を誘導することを制限してきた。アプリで決済されないと手数料を徴収できなくなるためだが、新法の規制に従って制限をなくした。

ただ、両社がサイト決済にも新たな手数料を課したことで、アプリ会社が期待していた手数料の負担軽減効果は小さくなった。ウェブサイトでサービスを提供する際に他の決済事業者に支払う５％程度の手数料に今回の手数料が上乗せされると、手数料負担は最大２０〜２５％になるためだ。

アプリストアへの新規参入を表明している米エピックゲームズは「アップルと関係のない配信や決済に対して課される、極めて不当な押し付け行為だ」と批判した。

一連の手数料についてアップル側は、公正取引委員会と事前に議論を重ねたとして、新法に準拠していると主張する。公取委は「現時点で評価は難しく、今後様々な事業者の声を聞きながらアップルなどと対話を続ける」と説明している。