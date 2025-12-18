今乗っているトヨタ車・レクサス車の機能や装備をアップグレードできる TOYOTA／LEXUS UPGRADE FACTORY取材会レポート

トヨタ「新ヴォクシー」に“反響殺到”！「とにかくカッコいい！」「乗ってるだけでステキな印象ある」の声も！ キラリと煌めく「2段ヘッドライト」採用！ 幸せファミリーの“新定番”「3列ミニバン」どう進化した！