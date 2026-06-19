ドライバーWeb
-
スズキ、ジムニー シエラ／ノマド」用AWIN製「GOZEL」パーツを推奨用品に設定。東京オートサロン展示車のデザインを市販化
スズキは、「ジムニー シエラ」と「ジムニー ノマド」向けのAWIN（エーウィン）製「GOZEL（ゴーゼル）」パーツを、ス…
-
【オールド・タイマー 209号［2026年8月号］】 極東開発工業70周年 オート三輪再生の軌跡 DAIHATSU CO10D 〈1964〉 荷台の板金作業編
オールド・タイマー207号の「気になるレストア１」で展開した、極東開発工業のオート三輪レストアプロジェクト。こちらは同社の70…
-
ジムニー ノマド、最新2型のオン・オフ試乗でわかった。5ドア仕様は“ジムニーらしさ”にゆとりと安定感ある走りを実現
■ジムニーらしさをオン／オフロードで試す スズキもうれしい悲鳴すぎたバックオーダー5万台の解消に一定のめどが立ち（…
-
ダイハツ、「ムーヴ キャンバス」、「ムーヴ」を一部改良で安全装備を強化。“キャンバス”に特別仕様車「インテリアセレクション」を設定
ダイハツは2026年7月29日、軽乗用車「ムーヴ キャンバス」と「ムーヴ」を一部改良するとともに、「ムーヴ キャンバス」に新たな特…
-
自動車のカタログ好きは集まれ！ ACC・JAPANが大阪交歓会を開催
日本最大級のカタログコレクタークラブ「ACC・JAPAN（オートモービル・カタログ・コレクターズクラブ・イン・ジャパン）」は…
-
マツダ、インドネシアでCX-30の現地生産を開始！ASEAN市場攻略に向けた新たな一手
マツダは2026年7月28日、インドネシアでクロスオーバーSUV「CX-30」の現地組み立てを7月29日から開始すると発表した。ASEAN地域の成長市…
-
【ジムニー専用設計の新アイテム！】データシステムの後付けモニター用スタンドの新タイプ SSM-ST04が発売
データシステムは同社の各種カメラシリーズ用の後付けモニター、スーパースリムモニター SSM-W5.0シリー…
-
デリカD:5を中心に1400台ものデリカファミリーが集い、 「見て」、「買って」、「触れ合える」 日本最大級のデリカの祭典
デリカファンミーティング2026 ＠ふじてんスノーリゾート特設会場 開催日:2026年7月5日（日） グリーシ…
-
ランクルFJオーナー注目！ エンタメ＆セキュリティを高めるデータシステムのアイテム
■エンタメや防犯性能を強化 ランドクルーザーシリーズの末っ子として2026年5月に発売された“FJ”。扱いやすいサイズに、ラン…
-
＜最新号＞ドライバー2026年9月号が発売。キックス、レイバックS:HEV、CX-5／CX-60／フォレスター、フィット、アウディQ3、スーパーワン／Ｎワン RS、RAV4 GRスポーツ／エクストレイル ニスモ、トレイルシーカー／bZ4Xツーリング、デリカD:5＆デリカミニカスタムスタイルブック2026ほか＜7月17日＞
2026年7月17日、「ドライバー2026年9月号」が発売となりました。 ドライバーは、旬のクルマ情報を、詳しくわかりやすく、そして楽しく…
-
日本のVWの聖地「豊橋」でゴルフGTI生誕50年を祝う
GTI FAN FEST 2026 ＠フォルクスワーゲン グループ ジャパン 豊橋本社 開催日:2026年6月13日（土） 1976年に初代フォルクスワӦ…
-
イベントもクルマも「オレが作る！」 恒例のカー用品の展示即売会
群馬パーツショー2026 ＠Gメッセ群馬 開催日:2026年7月10日（金）～12日（日） イベントスローガンは「じゃあ、オレが…
-
最新カメラシステムを実車で体験！ データシステムが群馬パーツショー2026に出展
データシステムは、2026年7月10日（金）～12日（日）の3日間、Gメッセ群馬（群馬コンベンションセンター／群馬県高崎市）で開催さ…
-
創業100年を目指し“技”を磨く「OA100プロジェクト」のOA-0Xがソトアソビの祭典「モーターキャンプエキスポ2026」で大注目!?
ソトアソビの祭典として八重洲出版が2026年6月13～14日の2日間、大阪・万博記念公園お祭り広場で「モーターキャンプエキスポ2026」…
-
スズキ、「スイフト」向けAWIN「SUZUKI SPORT ボディキット」をスズキ推奨用品としてディーラーで販売開始
スズキは2026年6月24日、コンパクトハッチバック「スイフト」向けのAWIN（エーウィン）製「SUZUKI SPORT ボディキット」を、スズキ推奨用品「ス…
-
【ラリージャパン】WRC復活の名門ランチア・イプシロン、じつは日本で走ったのは初めてだった
5月28～31日、愛知・岐阜で開催されたFIA世界ラリー選手権（WRC）第7戦「フォーラムエイト・ラリージャパン2026（以下 ラリ&…
-
燕三条地域の匠の技とトヨタの「いいクルマづくり」が融合
トヨタの純正オプションを正規販売店で「後付け」できるサービス クルマを買った後からでも最新機能にアップグレードできるサー…
-
本籍地はサーキット！ シビックを中心に歴代タイプＲがもてぎに集結
Honda All Type R World Meeting 2026 ＠モビリティリゾートもてぎ 開催日:2026年5月9日（土） ホンダの走りへの情熱を象徴するタイプRシ…
-
間もなく生産終了を迎える「ダイハツ・コペン」がラリージャパンに参戦した理由とは
5月28～31日、愛知・岐阜で開催されたFIA世界ラリー選手権（WRC）第7戦「フォーラムエイト・ラリージャパン2026（以下 ラリ&…
-
＜最新号＞ドライバー2026年8月号が発売。CX-5、RAV4 PHEV、インサイト、タンドラ、トライトン、プジョー5008／DS No4／シトロエン C5 エアクロス、ランクルFJ、GRMNカローラ、スーパー ワン、シビック タイプＲカスタムスタイルブック2026ほか＜6月19日＞
2026年6月19日、「ドライバー2026年8月号」が発売となりました。 【画像】最新号ドライバー2026年8月号をチラ読み！ ドライバ}…