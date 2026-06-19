【オールド・タイマー 209号［2026年8月号］】 極東開発工業70周年 オート三輪再生の軌跡 DAIHATSU CO10D 〈1964〉 荷台の板金作業編

オールド・タイマー207号の「気になるレストア１」で展開した、極東開発工業のオート三輪レストアプロジェクト。こちらは同社の70…