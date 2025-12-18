＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」５位にパーク２４ ＜みんかぶ・個人投資家の予想から＞＝「買い予想数上昇」５位にパーク２４

「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１８日午前１０時現在で、パーク２４<4666.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



１８日の東京市場で、パーク２４は前日に年初来高値を更新した反動から上昇一服。ただ、２６年１０月期通期の連結業績は増収増益が見込まれているうえ、増配を計画していることから先高観は強いようで、それが買い予想数上昇につながっているようだ。



今期の売上高予想は前期比９．６％増の４４５０億円、営業利益予想は同１０．５％増の４１５億円で、期末一括配当は前期比３５円増配の６５円を計画。事業規模の拡大及び事業モデルの進化に加え、「モビリティ事業の成長軌道への回帰」と「経営資源の選択と集中」を基本方針とし、中期経営計画の達成に向けて各種施策の着実な遂行とサービス進化の実現に取り組むとしている。



出所：MINKABU PRESS