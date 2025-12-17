「RM 21-02 トゥールビヨン エアロダイン」を着用か

ドジャースの山本由伸投手は17日、日本プロスポーツ大賞を初受賞した。都内ホテルで行われた授賞式に出席し、内閣総理大臣杯と賞状が授与された。セレモニーでは、世界でわずか50本しかない高級時計を着用していたと見られる。

思わず視線がいく逸品だった。左手首にはエメラルドグリーンとブラックの時計が存在感を発揮。スイスの高級時計ブランド「リシャール・ミル」の「RM 21-02 トゥールビヨン エアロダイン」と見られ、公式ホームページなどでは92万8000ドル前後（約1億4400万円）で取引されている。世界限定50本。航空宇宙技術が応用された設計だ。

山本は「リシャール・ミル」の時計を愛用しており、今年7月のオールスターゲームでのレッドカーペットでは、同社の4000万円以上で取引されているレッドゴールドを身に着けて話題を呼んでいた。

山本のファッションは海外メディアも頻繁に注目。12月には米ファッション雑誌「VOGUE（ヴォーグ）」による「Vogue’s 55 Best Dressed People of 2025（2025年のベストドレッサー55人）」にも選ばれた。フィールド内外で存在感を発揮している。（Full-Count編集部）